Güncel

"Medyadan duyduklarımız başkasını anlamamıza engel oluyor"

Süper Lig\'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

5 kişiyi yaralayan gencin asıl hedefi, bir siyasi partiymiş

Beşiktaş\'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor

İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde katliama kalkıştı: Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nde termometreler 46, 47 dereceyi gösterdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde termometrelerin yaklaşık 46, 47 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda zaman geçirirken sokaklarında boş kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde termometreler 46, 47 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Bazı sokak ve caddelerin boş kaldığı kentte uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların mümkün olmadıkça dışarı çıkmaması için uyardı.

Sıcak hava nedeniyle sürekli serinlemeye çalışan vatandaş Taner Çek, suyla sürekli elini yüzünü yıkadığını söyledi.

Havanın aşırı sıcak olduğu için kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkamaması konusunda uyardı.