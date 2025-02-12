Kırklareli'nde Uyuşturucu Davası

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Kırklareli'nde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 sanık hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar E.D, G.I, M.C.Ç, N.B, S.I ve V.I. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan hazırlanan iddianame Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde E.D. ve M.C.Ç'nin metruk binaya girdiği, iki kişiye uyuşturucu madde teslim ettiği bilgisi bulunuyor.

Şüpheli E.D. ve M.C.Ç ile teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli G.I, N.B, S.I ve V.I.'nın da işbirliği halinde olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldığı, çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildiğine yer verildi.

İddianamede, polis ekiplerinde G.I'nın ikametine yapılan operasyon sırasında şüphelinin uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmek isterken suç üstü yakalandığı bilgisi bulunuyor.

Tutuklu 6 sanık, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.