Kırklareli\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Erken Açtı

Erzurum'da sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi, bahar aylarına rağmen hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken, çeşitli etkinlikler ve konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin ve spor severlerin ilgi odağı olan Palandöken, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.