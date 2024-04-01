Kırklareli\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mart'ta düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirilmişti.
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