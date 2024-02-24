Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği 'Zula' ile birlikte 84 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler iki şüphelinin evinde narkotik dedektör köpeği "Zula" ile yapılan aramada 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Narkotik, Vize, Zula, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement