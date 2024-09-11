Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde, 21 bin 730 lira ele geçirildi.

Operasyonda C.M, M.B.A, G.K. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.