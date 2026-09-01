Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler F.T. ve K.Y'nin Lüleburgaz ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 335 uyuşturucu hap, 44 gram skunk, 3 gram kokain, hassas terazi, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile 630 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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