Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli B.O.A'nın kullandığı otomobili ilçe girişince durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilogram 170 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
