Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırılacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırılacak

Kırklareli\'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırılacak
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- Kırklareli Valisi Uğur Turan: "Toprağımızı koruyacağız, suyumuzu verimli kullanacağız, bilimi ve teknolojiyi üretimle buluşturacağız"

Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırılacak.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteğiyle "Her Damla Bir Fark Yaratır, Akıllı Sulama, Sağlıklı Mera" Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, enstitüde düzenlenen programda, projenin üreticilerin modern sulama teknikleri konusunda farkındalığının artırılmasına, su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Toprağı korumanın, geleceği korumak anlamı taşıdığını dile getiren Turan, tarımın ve suyun ne kadar önemli olduğunu bugün herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Tarımın gıdanın, üretimin, istihdamın ve kırsal kalkınmanın temeli olduğunu vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin her alanda olduğu gibi tarımda da daha güçlü, daha üretken ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de Kırklareli olarak bu büyük hedefin içerisinde üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız." diye konuştu.

Turan, daha verimli tarım, daha güçlü üretici, daha sürdürülebilir Kırklareli için çalıştıklarını aktardı.

Geleceğin üretimini, geleceğin çiftçisini ve gelecek nesillerin su kaynaklarını düşündüklerini dile getiren Turan, "Toprağımızı koruyacağız, suyumuzu verimli kullanacağız, bilimi ve teknolojiyi üretimle buluşturacağız. Çiftçimizin emeğini ve alın terini daha değerli hale getireceğiz. Hep birlikte üreten, büyüyen ve geleceğe güvenle yürüyen bir Kırklareli için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Trakya'da kaba yem ihtiyacının kaynakların en iyi şekilde kullanılarak karşılanabileceğini vurguladı.

Mera ve çayırların en iyi şekilde korunması gerektiğini ifade eden Karaca, proje hakkında bilgi verdi.

Programda, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi ile proje koordinatörü Dr. Ozan Öztürk de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler proje uygulama alanını gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırılacak - Son Dakika

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