Kırklareli'nde Zarafet Eğitimi

06.05.2026 00:53
Kırklareli'nde lise öğrencilerine 'Adab-ı Muaşeret ve Zarafet' eğitimi verildi; Vali, değerleri vurguladı.

Kırklareli'nde lise öğrencilerine yönelik "Adab-ı Muaşeret ve Zarafet" eğitimi verildi.

Kırklareli Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Vali Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, adab-ı muaşeretin bir milletin ruhunu, karakterini ve medeniyet anlayışını yansıtan önemli bir miras olduğunu belirtti.

Adab-ı muaşeretin insanın kalbini, sözünü ve davranışını güzelleştirmeyi esas aldığını ifade eden Turan, insan olmanın en yüce mertebesinin ahlaki olgunlukla mümkün olduğunu söyledi.

Selamlaşmada içtenliğin, hitapta nezaketin, sofrada edep ve insan ilişkilerinde zarafetin sadece birer kural olmadığını dile getiren Turan, "İnancımızın ve kültürümüzün hayat bulmuş halidir. İşte bizler de bu kadim mirası yaşatarak, gençlerimizi hem ilimle, hem irfanla donatmak, onları kökleri sağlam, ufku açık bireyler olarak geleceğe hazırlamakla mükellefiz. Bir toplumun gücü sadece ekonomik ya da teknolojik gelişmişliğiyle değil, aynı zamanda dilinin zarafeti, insan ilişkilerindeki nezaketi ve değerlerine olan bağlılığı ile ölçülür." diye konuştu.

Türkçenin, duygu dünyasının, düşünce derinliğinin ve medeniyet birikiminin en güzel şekilde ifade edildiği zengin ve köklü bir dil olduğunu anlatan Turan, Türkçeyi doğru, etkili ve zarif kullanmanın hem insanın kendisine hem de karşısındakine duyduğu saygının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Selamlaşmadan hitap şekillerine, sofradan misafirliğe, kişisel bakımdan iletişim üslubuna kadar hayatın her anına dokunan bu kuralların, bireyi toplum içinde değerli kılan temel unsurlar arasında yer aldığını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Zarafet yalnızca davranışta değil, sözde, duruşta ve niyette de kendini gösterir. Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece büyük hedeflerin değil, aynı zamanda güçlü bir değerler sisteminin de adıdır. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşte, gençlerimizin hem milli hem de evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. İşte bu noktada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgiyi değerle, eğitimi ahlakla, başarıyı erdemle buluşturan bir anlayışı esas almaktadır. Bizler biliyoruz ki köklerinden kopmayan, kültürünü bilen ve onu yaşatan nesiller geleceği inşa edecektir. Nezaketin, saygının, hoşgörünün ve inceliğin hakim olduğu bir toplum, her alanda daha güçlü ve daha huzurlu olacaktır."

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de konuşma yaptı.

Eğitimde, Aile Danışmanı İletişim ve Zarafet Uzmanı Selda Boztepe ile Dostlar Divanı Başkanı Sami Özey, öğrencilere "adab-ı muaşeret ve zarafet kuralları" hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

