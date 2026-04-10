Kırklareli'nde Ziyaretler ve Tarımsal Denetimler

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'a ziyaretler sürüyor.

Bulut, Edirne'nin Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ile Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, kentte yapılan çalışmalar hakkında Atay ve Kahraman'a bilgi verdi.

Bulut, ardından Atay ve Kahraman ile sohbet etti.

Kanola ekili alanlar incelendi

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kanola ekimi yapılan alanlarda incelemede bulundu.

Ekipler, kanolanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, tarla sahiplerini de bilgilendirdi.

Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri besi çiftliklerinde denetim yaptı.

Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde çiftliklerde hayvan sağlığı, hijyen ve işletmelerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.