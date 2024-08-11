Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, 1994'de Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Murat Koç'un Pınarhisar ilçesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.

Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Halk oyunları kursu açılacak

Vize Belediyesince açılacak halk oyunları kursunun kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, folklorik değerleri sevdirmek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak için halk oyunları kursunun açılacağı bildirildi.

Kursa katılmak isteyenlerin kayıtlarını belediyeye gelerek yaptırabileceği belirtildi.