Kırklareli\'nden kısa kısa

Pehlivanköy'de spor tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi açılış törenine, Kaymakam Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Yıldız, konuşmasında, spor tesisinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Tesisin gençlerin spor faaliyetleri ile yetişmesine olanak sağlayacağını ifade eden Yıldız, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından tesisteki halı sahada ilk spor müsabakası yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

Akdemir, Adalet Erez İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Vize Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okullarda devam eden çalışmaları inceleyen Akdemir, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Akdemir, öğrencilerin çağın gerekliliklerine uygun, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerinin en öncelikli hedeflerden biri olduğunu söyledi.