Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Kıbrıs gazisi Bekir Özden ile şehit Murat Koç'un annesi Ümmügül Koç'u evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelerin isteklerini dinleyen Özderin, aile bireyleriyle sohbet etti.

Özderin'e ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abidin Özsarı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska da eşlik etti.

Kaymakam Balaban'a ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Seyide Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Yılmaz'a görevinde başarı diledi.

Yılmaz da özveriyle çalışacağını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okullara ziyaret

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Vize Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun fiziki koşullarını inceleyen Akdemir, okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Akdemir, daha sonra öğrencileri dersliklerde ziyaret ederek sohbet etti.