Kırklareli'nin İnece beldesinde düzenlenen törenle doğal gaz hizmeti başlatıldı.

Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, GAZDAŞ Trakya Koordinatörü Sezgin Temur, belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, bir hafta önce Çakıllı'nın ardından İnece beldesinin de doğal gaz hizmetiyle buluştuğunu belirterek, belde sakinlerinin 2006'dan bu yana doğal gaza kavuşmayı beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği için 2002'den bu yana planlı çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Sarıçam, doğal gaz tedarikinde Rusya'nın yanı sıra İran, Azerbaycan ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) seçeneklerinin devreye alındığını kaydetti.

Sarıçam, Sakarya gaz sahasının devreye alınmasıyla doğal gazda yerli üretimin yüzde 15 seviyesine ulaştığını, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında yenilenebilir enerji, yerli kömür ve nükleer enerji yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki doğal gaz yatırımlarına da değinen Sarıçam, Çakıllı ve İnece'nin ardından gelecek hafta Demirköy'ün, kısa süre sonra da İğneada beldesinin doğal gazla buluşturulacağını söyledi.

Bu yılki yatırımların yaklaşık 1 milyar lirayı bulduğunu ve GAZDAŞ tarafından finanse edildiğini aktaran Sarıçam, altyapı çalışmalarının ardından üstyapı ve yol düzenlemelerinin de yapılacağını kaydederek, doğal gazın İnece beldesine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan duayla beldeye doğal gaz verildi.