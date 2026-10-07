Kırklareli OSB\'de sanayi yatırımları ve istihdam Vali Turan başkanlığında görüşüldü

Kırklareli OSB'de sanayi yatırımları ve istihdam Vali Turan başkanlığında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti, Vali Uğur Turan başkanlığında OSB binasında toplandı. Toplantıda altyapı ve üstyapı çalışmaları, sanayi yatırımlarının durumu, ekonomik potansiyel ve istihdam olanaklarını geliştirecek adımlar değerlendirildi.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.
OSB binasında düzenlenen toplantıya, heyet üyeleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Toplantıda, OSB bünyesinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, sanayi yatırımlarının durumu ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik gündem maddeleri görüşüldü.
Kırklareli'nin üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını geliştirecek adımların değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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