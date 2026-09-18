Kırklareli Pınarhisar'da kimyasal atık yangını köpükle söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli Pınarhisar'da kimyasal atık yangını köpükle söndürüldü

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Kırklareli Pınarhisar\'da kimyasal atık yangını köpükle söndürüldü
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, Sütlüce köyü yakınlarına dökülen kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince köpük kullanılarak söndürüldü. AFAD ve jandarma, yanan malzemenin türünü belirlemek için bölgede inceleme başlattı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sütlüce köyü yakınlarında kişi ya da kişilerce geniş bir alana dökülen kimyasal atıkların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pınarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Atıkların kimyasal nitelikte olması nedeniyle ekipler yangına köpükle müdahale etti. İtfaiye personelinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

AFAD ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak yanan malzemenin türünün tespiti için çalışma yürütüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA
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