Kırklareli Pınarhisar\'da kimyasal atık yangını köpükle söndürüldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sütlüce köyü yakınlarında kişi ya da kişilerce geniş bir alana dökülen kimyasal atıkların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pınarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Atıkların kimyasal nitelikte olması nedeniyle ekipler yangına köpükle müdahale etti. İtfaiye personelinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

AFAD ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak yanan malzemenin türünün tespiti için çalışma yürütüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip etti.