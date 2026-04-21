Kırklareli Sağlık Müdürü DSİ\'yi Ziyaret Etti

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü makamında ziyaret etti.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cerit ve beraberindeki heyet, Bölge Müdürü Yücegök ile bir araya geldi.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliği imkanları ile her iki kurumun yürüttüğü ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Yücegök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cerit ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

TÜ Öğretim Üyesi Gülsel Çiftci ABS yönetimine seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Gülsel Çiftci, Association for Borderlands Studies (ABS) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Çiftci, sınır çalışmaları alanında dünyanın önde gelen akademik kuruluşlarından biri olan ABS'nin 2026–2029 dönemi yönetim kurulunda görev alacak.

Çiftci'nin adaylığının, sınır ötesi turizm, sınır bölgelerinde yönetişim, mekansal dönüşüm ve çok disiplinli sınır çalışmaları alanındaki akademik katkıları ile dernek bünyesindeki bilimsel çalışmaları doğrultusunda kabul edildiği belirtildi.

Yönetim kurulunda Türkiye'yi temsil edecek tek üye olan Çiftci'nin, bu göreviyle uluslararası akademik ağlarla iş birliklerinin geliştirilmesine ve üniversitenin bilimsel kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜ'de Atatürk Konuşmaları 5 konferansı düzenlenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünce "Atatürk Konuşmaları 5" etkinliği gerçekleştirilecek.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, "İmkansızı Mümkün Kılmak: 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' TBMM'nin Teşekkül Süreci" başlığıyla düzenlenecek konferansta, Bülent Atalay konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş aşamaları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik anlayışı ele alınacak.

Konferans, 21 Nisan Salı günü saat 10.30'da Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Sağlık Müzesi'nin 29. yılı özel etkinlikle kutlanacak

Edirne'de II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin 29. yılı özel etkinlikle kutlanacak

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, kuruluşunun 29. yıl dönümünü hüsn-i hat sergisi ve ney dinletisiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, müzenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Hattat Zafer Günal'ın "Nür-ül Ayn (Gözün Nuru)" temalı hüsn-i hat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Serginin açılışına ney dinletisi eşlik edecek.

Külliyenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.