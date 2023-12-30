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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre bayilerini denetledi - Son Dakika
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre bayilerini denetledi

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında Kırklareli'deki gübre bayilerini denetledi. Depo uygunluğu, tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajlar kontrol edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre bayilerini denetledi
30.12.2023 - 10:18,
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

Liderlik kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce liderlik eğitimi kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 4 Ocak Perşembe günü başlayacak kursun, 7 Mart'ta sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Halk Eğitimi Merkezi, Kırklareli, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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