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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Arıcılık Kursu - Son Dakika
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Arıcılık Kursu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık kursu, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurs kapsamında arı besleme, sandık bakımı, bal sağımı gibi konular hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli'nin arıcılık alanında geliştiğini belirterek, kursiyerlere başarılar diledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Arıcılık Kursu
07.01.2024 - 10:17,
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan arıcılık kursu başladı.

Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen kursta, arı besleme, sandık bakımı, bal sağımı gibi konular hakkında bilgi verildi.

İl Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin arıcılık alanında her geçen gün geliştiğini söyledi.

Kentin zengin floraya sahip olduğunu ifade eden Karaca, arıcılık açısından iklim ve doğa koşullarının son derece elverişli olduğunu kaydetti.

Kursiyerleri tebrik eden Karaca, "Verilen eğitim ile birlikte arı yetiştiricisi adaylarımız, bilgi ve tecrübe kazanarak sahada üretimin devamlılığını sağlayacaklar. Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA
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