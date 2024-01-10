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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuruları - Son Dakika
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuruları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma destekleri başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların 19 Şubat tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, başvuruların tesis yapımı, mevcut yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenileme alanlarında gerçekleştirileceği ifade edildi. Başvuru alt limiti 100 bin TL, üst limiti ise 3 milyon TL olarak belirlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuruları
10.01.2024 - 10:25,
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri başvurularının başladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 19 Şubatta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların tesis yapımı, mevcut yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenileme alanlarında yapılacağı bildirildi.

Başvuru alt limitinin 100 bin, üst limitinin ise 3 milyon Türk Lirası olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuruları - Son Dakika
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