Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi verildi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile personel katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli personel tarafından eğitim verildi.

Özbaş, yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddet olaylarının sona ermesi için eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Eğitim faaliyetlerini önemsediklerini ifade eden Özbaş, eğitimlere katılanlara teşekkür etti.