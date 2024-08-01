Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Eğitimi Verdi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel'in katılımıyla tahkim ve arabuluculuk eğitimi düzenledi. Eğitimde, iş dünyasında yaşanan hukuki sorunlar ve alternatif uyuşmazlık yöntemleri sistemlerinin firmalara uyumlanması konularında bilgi verildi. Arabuluculuğun menfaat temelli çözüm sağlama özelliği vurgulandı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum arabuluculuk kurallarına uygun olarak arabuluculuk sürecinin işleyişi anlatıldı.

01.08.2024 10:57
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca tahkim ve arabuluculuk eğitimi verildi.

Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, iş dünyasında yaşanan hukuki sorunlar, alternatif uyuşmazlık yöntemleri sistemlerinin firmalara uyumlanması konularında bilgi verdi.

Yüksel, eğitimde, arabuluculuğun iki yada daha fazla tarafın kendi başlarına, gönüllü olarak, uyuşmazlığın çözümü için üçüncü bir kişinin yardımıyla anlaşmaya varmaya çalıştıkları sistematik hale getirilmiş bir süreç olduğunu belirtti.

Uyuşmazlığın menfaat temelli çözülmesi arabuluculuğun en temel özelliklerinden birisi olduğunu ifade eden Yüksel, uyuşmazlığın çözümünde taraf menfaatlerinin ön plana çıkmasının önem teşkil ettiğini kaydetti.

Arabulucunun hazırlık aşamasının ardından müzakereleri gerçekleştirdiğini aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

"Etkili bir arabuluculuk maddesi, genellikle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ve aynı zamanda potansiyel olarak değerli ticari ilişkileri korur. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar böyle bir uyuşmazlığı çözmek için iyi niyetle arabuluculuğu denemeyi kabul eder. Bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum arabuluculuk kurallarına uygun olarak yapar. Uyuşmazlığın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum tarafından atanır. Hızla gelişen arabuluculuk kurumunun kurumsal olarak sürdürülebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleriyle kurulan bu kurum, kurumsallık çerçevesinde yapılan iş birliği ile daha güçlü bir şekilde iş dünyasının uyuşmazlıklarının çözümünde profesyonel hizmete başlandı."

Eğitime, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüsnü Güngör Akarca, Aytaç Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eroğlu ile firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Eğitimi Verdi - Son Dakika

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