Kırklareli Valiliği fırtına uyarısı yaptı, 14 Kasım 19.00'da biteceği tahmin ediliyor - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği fırtına uyarısı yaptı, 14 Kasım 19.00'da biteceği tahmin ediliyor

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Kırklareli Valiliği kentte güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Valilik, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi 19.00 itibarıyla etkisini kaybedeceği tahminiyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya HAYAT 112 Acil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Valiliği fırtına uyarısı yaptı, 14 Kasım 19.00'da biteceği tahmin ediliyor - Son Dakika
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