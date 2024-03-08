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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Türk tarihinde kadının her zaman etkin ve önemli rol üstlendiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş. Vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır.

Öyle ki, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır."

Ekici, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.