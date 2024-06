Kırklareli Valisi Birol Ekici Babalar Günü için Mesaj Yayımladı

Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında babaların hayatın en zor anlarında insana güç verdiğini belirtti.

Babalar Günü'nü kutlayan Ekici, babaların ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevginin, saygının ve otoritenin sembolü olduğunu bildirdi.

Bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulunan babaların ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsur, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapımızdır.Aile kurumunun, temel direği olarak görülen babalarımızda aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi yaşamsal vazgeçilmezliği olan değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlenmektedir.Aile içerisinde üstlenmiş oldukları bu görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, çocuklarının geleceğini güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla bizlere örnek olan babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz."