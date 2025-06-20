Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak futbolcular merakla beklenirken Arseniy Batagov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Premier Lig ekibi Brighton, bu kez de Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor.
Trabzonspor yönetiminin ise Ukraynalı futbolcuyu ucuza bırakmaya niyeti yok. Bordo-mavililerin Batagov için kapıyı 20 milyon euro bonservisle açtığı belirtildi.
Batagov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor - Son Dakika
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