Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
21.06.2025 00:21
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede 30 yaşındayken hayatını kaybetti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza hastalığı geliştiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hastanedeki tedavi görmeye devam ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Candan, 23 kiloya kadar düşmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarıştı.

İnsan Hakları, Nihal Candan, 3-sayfa, Gündem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • 67yy4319:
    kötü konuşmaya gerek yok kimin nasıl gideceği belli değil rabbim günahlarını affetsin 518 12 Yanıtla
  • kemalhelvaci:
    Allahü teala rahmet eylesin 314 13 Yanıtla
    EK6985EK:
    Florasanlar içinde uyusun hemde kırıklık. 12 81
    Özkan Özdemir:
    EK6985EK: o florasan sana girsin 80 11
    CAN AKBABA:
    O begenmeme yorumumu yapan şahıs allahın işi sana mı düştü de ölmüş bi insan hakkında bunu yapıyorsun allah rahmet eylesin gerisi bize düşmez 81 8
    EK6985EK:
    Florasanlar içinde uyusun hemde kırıklık ???????????? 6 49
  • Tolga Akdemir:
    Torpağı bol olsun projektörler içinde uyusun. 58 184 Yanıtla
  • Nimet Kaplan:
    Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun 205 20 Yanıtla
  • 19921992**:
    şimdi öbür dünyada versin paraları. hesabını ne diyeyim Allah rahmet eylesin 38 142 Yanıtla
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