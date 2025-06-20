FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Flamengo 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique'nin attığı golle skoru 1-1 yaptı. 65. dakikada Danilo'nun attığı golle 2-1 öne geçen Flamengo, 83. dakikada Wallace'ın attığı golle maçın skorunu belirledi.
Chelsea'de Nicolas Jackson, 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Flamengo, gruptaki puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Chelsea ise 3 puanda kaldı. Flamengo, gruptaki bir sonraki maçında Los Angeles FC ile karşılaşacak. Chelsea ise ES Tunis ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Flamengo Chelsea'yi bozguna uğrattı - Son Dakika
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