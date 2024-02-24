Kırklareli Valisi Birol Ekici Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Berat Kandili'ni kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Berat Kandili\'ni kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.

24.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olunduğunu bildirdi.

Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu bildiren Ekici, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükafatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz. Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan bu gecenin insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyor, tüm halkımızın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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