Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi inceledi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi inceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB\'yi inceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. OSB'nin yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Ekici, üretim ve istihdam açısından önemli olduğunu vurguladı. Ekici ayrıca bir plastik fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

14.02.2024 12:27
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den bilgi aldı.

Kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Ekici, bu nedenle OSB'lere gereken tüm yatırımların yapıldığını kaydetti.

Ekici, üretim ve istihdam açısından OSB'lerin önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra bir plastik fabrikasını ziyaret eden Ekici, işçilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi inceledi - Son Dakika

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