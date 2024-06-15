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Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Asilbeyli köyünde hasar tespit çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı.

Tarım alanlarını gezen Ekici, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Üsküpdere, Kızılcıkdere köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Ekici, tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Dün etkili olan dolu nedeniyle özellikle tarım alanlarında zarar oluştuğunu ifade eden Ekici, "Devletimizin tüm kademeleri vatandaşımızın yanında. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.