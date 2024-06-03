Kırklareli Valisi Birol Ekici, Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanı Menderes Akkuş\'u kabul etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanı Menderes Akkuş'u makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akkuş'a görevinde başarı diledi.

Akkuş, çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Yündalan köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup şükür namazı kılındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, edilen duaların kabul olmasını diledi.

Bu tür programların halkın birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu belirten Ekici, özellikle yaz döneminde suların bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.