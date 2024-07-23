Kırklareli Valisi Birol Ekici, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı kabul etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyarette Başsavcı Özcoşar'a yeni görev yerinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Lüleburgaz ilçesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Özcoşar'a teşekkür etti.

Başkan Bulut'tan Rektör Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ve diğer yerel yönetimler ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner de hazır bulundu.