Kırklareli Valisi Birol Ekici Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı için mesaj yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında milletleri oluşturan temel unsurlardan birinin kültür olduğunu belirtti.

Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında gelenek, görenek, töre ve inançlar geldiğini ifade eden Ekici, bir milletin kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebileceğini bildirdi.

Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliği güçlendiren kültürel değerlerin, korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdrellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır.

Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de yazın başlangıcı olarak kabul edilen ve doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşlik adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır."