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Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Ekici, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Kırklareli Polisevinde düzenlenen programda, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin vatan uğruna yeri geldiğinde canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını ifade eden Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Ülkesi, vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulunan Ekici, emniyet teşkilatının 179 yıldır olduğu gibi bundan sonrada görevinin başında olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardında dua okundu. Okunan duaların ardından Vali Ekici, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler oruçlarını açtı.