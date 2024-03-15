Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan\'ı kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.
Ekici, çalışmaları hakkında Uzan'dan bilgi aldı.
Tüketici haklarının korunması için gayret gösteren Ticaret İl Müdürlüğü personeline teşekkür eden Ekici, ramazan ayı dolayısıyla market, lokanta, kafe, fırın gibi yerlere yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.
Arı üreticileri bilgilendirildi
Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı üreticileri bilgilendirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli arıcıları ziyaret edip, arı ölümlerinin önlenmesi ile varroa mücadelesi hakkında üreticilere bilgi verdi.
Personel ayrıca meydana gelen arı ölümleriyle ilgilide analiz raporu hazırladı.
Tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.
Pınar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir dükkanın önündeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. İçeride bulunan kadın şüpheliyle birlikte hareket eden şüphelilerden 2'si tutuklandı. Polis, dükkanda yapılan aramada uyuşturucu ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.
Malatya'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programda 2. Ordu Bando Takımı ve üniversitenin mehteran takımı çeşitli ezgiler seslendirdi. Tümgeneral Tuncay Altuğ, Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve gazi derneklerinin temsilcileri de etkinliğe katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO, üyelerini iftar organizasyonunda ağırladı ve programa devlet erkanı da katıldı. Bıyık, yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi vererek üyelere teşekkür etti.
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