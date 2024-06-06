Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut\'u kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Kuşçu ve Bulut'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kente yapılacak yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ekici, Kuşçu ve Bulut'a başarılar diledi.

06.06.2024 16:03
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi

Başkanı Fuat Kuşçu ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuşçu ve Bulut'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kente yapılacak olan yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ekici, Kuşçu ve Bulut'a çalaşmalarında başarı diledi.

Lüleburgaz'da yıl sonu sergisi açıldı

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, kurslara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Talepler doğrultusunda kurslar açıldığını ifade eden Ekici, kurs sayısını arttırmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Ekici ve beraberindekiler sergiyi gezdi. Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u kabul etti - Son Dakika

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