Kırklareli Valisi Birol Ekici Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Türk Kızılayı\'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, mesajında Türk Kızılayı'nın yardımseverlik duygularının sembolü olduğunu vurgulayarak, Kızılay'ın bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan köklü bir kuruluş olduğunu belirtti. Ekici, Türk Kızılayı'nın uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıktığını ve ülkemizin yüz akı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kırklareli halkının Kızılay'a olan desteklerini artarak devam ettireceğine inandığını dile getirdi.

11.06.2024 09:43
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında Türk Kızılayının yardımseverlik duygularının sembolü olduğunu belirtti.

Türk Kızılayının 156. yıl dönümünü kutlayan Ekici, Kızılayın bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan köklü bir kuruluş olduğunu bildirdi.

Türk Kızılayın hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında yer aldığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, sınır tanımayan, insan ayrımı gözetmeyen faaliyetleri dolayısıyla, hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış, hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiş, ülkemizin yüz akı olmuştur. Milletimizin ve yardımsever Kırklareli halkının bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu unutmayacağına, Kızılaya olan desteklerini artarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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