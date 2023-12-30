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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baraçlı da birliğin çalışmalarını anlattı. Ayrıca, Vali Ekici şehit polis memuru Ahmet Aksekioğlu'nun ailesini ziyaret ederek, sohbet etti ve isteklerini dinledi. Ekici, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı\'yı kabul etti
30.12.2023 - 15:28,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin çok şirin bir kent olduğunu ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Baraçlı'da birliğin çalışmalarını anlattı.

Şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Ekici, şehit polis memuru Ahmet Aksekioğlu'nun ailesini ziyaret edip, sohbet etti.

İstekleri de dinleyen Ekici, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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