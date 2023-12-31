 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni yıl dolayısıyla umut, heyecan ve coşkuyla karşılanan 2024'ün Kırklareli, Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve refah getirmesini diledi. Ekici, şehirde yapılan atılımlar, başarılar ve hizmetlerin yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan çalışmaların 2024'te de devam edeceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 16:33,
Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, 2024'ün umut, heyecan ve coşkuyla karşılandığını belirtti.

Yeni yılın Kırklareli, Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve refah getirmesini dileyen Ekici, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlediğimiz şehrimizde, sanayiden eğitime, teknolojiden tarıma, sağlıktan kültüre birçok alanda yaptığımız atılımlarla şehrimizi bir adım öteye taşıdığımız bir yılı

ardımızda bıraktık. Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında İğneada beldemizden fırlatılan roketimizle zirveye ulaşılan bu başarılarımızın yanı sıra, eğitim alanında da okullarımızda yaptığımız fiziksel iyileştirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta öğrencilerimizin gösterdiği ulusal çapta başarılarla şehrimiz adını bir kez daha duyurdu. Genç sporcularımızın başarılarıyla gururlandığımız coşkulu bir yıl geçirdik. Sanayi alanında yeniliklere, yeni atılımlara imza atan girişimcilerimizle şehrimize yeni hizmet ve istihdam alanları yaratmış olmanın sevinci içerisindeyiz."

Vatandaşların memnuniyetini esas alan bir anlayışla, kentin kalkınması, büyümesi, markalaşması ve tanıtılması için başlattıkları çalışmalara paydaşlarıyla 2024'de de devam edeceklerini dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Kırklareli'nin her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam sürmelerini temin edecek, huzur ve refahına katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2024 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kırklareli halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli Valiliği, Birol Ekici, Kırklareli, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:35:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement