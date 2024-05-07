Kırklareli Valisi: Bu Yıl Düzensiz Göçle Daha Yoğun Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
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Kırklareli Valisi: Bu Yıl Düzensiz Göçle Daha Yoğun Mücadele Ediyoruz

Kırklareli Valisi: Bu Yıl Düzensiz Göçle Daha Yoğun Mücadele Ediyoruz

Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzensiz göçle mücadelede bu yıl daha yoğun bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenliğinin standardın korunması için önemli görevler yaptığını belirtti. Şehirde 66 ayrı asayiş noktasında denetimlerin sürdüğünü ifade eden Ekici, geçmiş yıllarda göçmenlerin artık hiçbirinin kalmadığını söyledi. Ayrıca, Kırklareli'de uyuşturucuyla mücadele konusunda da bilgi verildi.

07.05.2024 17:26
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli'nin, asayiş ve güvenliği çok yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Ekonomisi güçlü, toplumsal refahı yüksek ve yaşanılması arzu edilen şehirler arasında Kırklareli'nin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Ekici, bu konuda standardın korunmasına yönelik emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin önemli görevler yaptığını belirtti.

"Düzensiz göçle gece gündüz mücadele ediliyor"

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik ciddi önlemler alınarak, yoğun çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Ekici, ekiplerin gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Çalışmaların 66 ayrı asayiş noktasında devam ettiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Şehrimizin önemli asayiş olayı düzensiz göç meselesidir. Bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün itibariyle şehrimizde 66 noktada sabit ve seyyar kontrol noktalarımız var. Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik. Hepimizin bildiği üzere geçmiş yıllarda ortalıkta dolaşan göçmenlerin artık hiçbirisinden eser kalmadı.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezimizde özellikle hamile olanlar, çocuklu olanların iş ve işlemlerinin çok daha hızlı yapılabildiği, deportlarının çok daha hızlı yapılabildiği, kendi ülkelerine geri gönderilebildiği, sevk edildiği merkezi oluşturduk."

Ekici, uyuşturucuyla mücadele hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi: Bu Yıl Düzensiz Göçle Daha Yoğun Mücadele Ediyoruz - Son Dakika

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