Vali Turan’dan gazilere ve şehit annesine anlamlı ziyaret

11.05.2026 08:58
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazileri Nazmi Mert ve Günay Kurt'u kabul ederek fedakarlıklarını vurguladı, ardından şehit annesi Hatice Çalışkan'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca Kofçaz, Pınarhisar ve Vize'de yatırımcılara kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazileri Nazmi Mert ve Günay Kurt'u makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gazilere ve ailelerine huzur dolu bir ömür dileyen Vali Turan, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarına borçluyuz. Aziz vatan uğruna sergilenen bu kahramanlıklar bizler için en büyük gurur kaynağıdır."dedi.

Ardından Turan, gazilerle sohbet etti.

Vali Turan şehit annesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan şehit jandarma onbaşı Varol Çalışkan'ın annesi Hatice Çalışkan'ı evine ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Çalışkan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Vali Turan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile İl Müftü Vekili Nurettin Güneş de bulundu.

Yatırımcılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kofçaz, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yatırımcılara kırsal kalkınma destekleri ve tasarruflu tarımsal sulama sistemleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, destekleme başvuru süreçleri, hibe şartları ve projelerin teknik detayları hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA

