Kırklareli Valisi'nden Kızılay Haftası Mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası nedeniyle mesajı yayımladı.

Turan, mesajında Türk Kızılayın din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin şefkat elini uzatan, acılarını hafifletmeye çalışan, yaralarını saran dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatı olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olduğunu ifade eden Turan, Kızılayın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Kızılayın her bir insan için umut ve güven kaynağı olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir. Kızılay, milletimizin paylaşma ve dayanışma duygularını arkasına alarak savaşta, doğal afetlerde ve diğer koşullarda zorluk yaşayan insanların yanında olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarında devam edecektir.

Milletimizin ve yardımsever Kırklareli halkının bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu unutmayacağına, Kızılaya olan desteklerini devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile Türk Kızılayı Kırklareli Şubesini aralıksız olarak düzenledikleri kan bağışı kampanyaları ve yardım faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum."