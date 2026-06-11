Kırklareli Valisi'nden Makedonya Büyükelçisi'ne Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Jovan Manasijevski'yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dostluğunun köklü tarihi ve kültürel bağlara dayandığını ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgede yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi.

Ziyarette, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir ile Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de hazır bulundu.