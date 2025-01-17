Kırklareli Valisi'nden Yarıyıl Tatili Mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını belirtti.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin iyi bir tatili geçirmelerini temenni eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, geride bıraktığımız yarıyıl boyunca verdiğiniz emeğin geri bildirimi olan karnelerinizi aldınız. Hepinizi göstermiş olduğunuz gayretten dolayı kutluyorum. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, diri tutmanızı diliyorum.

Bizler, her zaman sizlerin yanındayız, sizleri seviyoruz. Tatilinizi, dinlenerek, bolca kitap okuyarak, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yaparak geçirmenizi, zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum."

Turan, öğretmenleri de gayretlerinden dolayı tebrik etti.