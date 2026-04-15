Kırklareli Valisi'nden Ziyaretler - Son Dakika
Kırklareli Valisi'nden Ziyaretler

15.04.2026 09:47
Vali Uğur Turan, Cumhuriyet Savcısı ve THK Başkanı'nı kabul etti, il müftüsüne hayırlı olsun dedi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Öztürk ile Türk Hava Kurumu Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Korkmaz'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öztürk ve Korkmaz ile bir süre sohbet etti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Turan, kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Vali Turan'dan ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Vali Turan, görevine yeni atanan Abdullah Uygun'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Uygun'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Babaeski İlçe Müftülüğünün başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirtti.

Ziyarette, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi'nden Ziyaretler - Son Dakika

