Kırklareli Valisi'nden Tıp Bayramı Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan mesajında, insan sağlığının hiç şüphesiz en önemli ve en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşam hakkının toplumun en temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Turan, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumun inşasında vazgeçilmez bir role sahip olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarla görev yaptığını belirten Turan, "Hayatın en hassas anlarında umut olan, zor zamanlarda fedakarlığın en somut örneğini sergileyen hekimlerimiz ve sağlık camiamızın tüm mensupları, insanlığa adanmış onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle zorlu şartlar altında, zaman ve mekan gözetmeksizin görev başında bulunan sağlık çalışanlarımız; salgınlardan afetlere, acil durumlardan günlük sağlık hizmetlerine kadar hayatın her alanında büyük bir sabır, cesaret ve kararlılıkla hizmet vermektedir. İnsan hayatını önceleyen bu yüksek sorumluluk bilinci, sağlık mesleğini yalnızca bir görev olmaktan çıkararak topluma adanmış bir hizmet anlayışına dönüştürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleriyle ülkemizde son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen kapsamlı reformlar, güçlü yatırımlar ve insan odaklı hizmet anlayışı sayesinde sağlık sisteminin altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi daha hızlı, daha kaliteli ve daha güvenli hale getirilmiştir."