Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, gaziliğin vatan ve millet uğruna gösterilen eşsiz cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini aktaran Turan, hayatta olan gazilere de sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.

Program kapsamında Vali Turan ve eşi Nihal Turan, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

Etkinliğe, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Alican Meşeci, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü ile Tüm Gaziler Dernek Başkanı Erol Özsevimli katıldı.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüKırklareli ValiliğiGüncelSon Dakika

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