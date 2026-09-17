Kırklareli Valisi Turan halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi

Kırklareli Valisi Turan halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi. Turan, devletin imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirterek sorunların hızlı çözümü için tüm kurumlarla koordineli çalıştıklarını söyledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.
Devletin imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Turan, "Milletimize hizmet için devletimizin kapıları da gönlümüz de her daim açıktır. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve sorunlarının hızlıca çözüme kavuşması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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