Kırklareli Valisi Turan, İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi

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Kırklareli Valisi Turan, İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı okudu ve öğretmenlerle görüştü. Lüleburgaz'da geçen yıl silahlı kavgada ölen 19 yaşındaki genç kız için de mevlit okutuldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kerim Sanık ile birlikte okulu ziyaret eden Vali Turan, bayrak töreninde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Turan, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlere bağlı, bilim ve teknoloji alanında üreten, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirilmesinde öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Turan, eğitimcilere çalışmalarında kolaylık, öğrencilere ise başarı dileklerini iletti.

Rümeysa Sanpur için mevlit okutuldu

Lüleburgaz ilçesinde geçen yıl iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur için mevlit okutuldu.

Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Birlik Beraberlik ve İnsani Yardımlaşma Derneğince hayatını kaybeden genç kızın ailesinin yaşadığı evin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da katıldı.

Geçen yıl 21 Kasım'da, Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grubun, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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